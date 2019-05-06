عبداللهيان: الهجمات على غزة نابعة من النزعة الصهيونية الوحشية

وأدان أمير عبداللهيان، اليوم الاثنين ، الهجمات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني مؤخراً على الشعب المظلوم وتحت الحصار في غزة، وقال ان هذه الهجمات نابعة من النزعة البربرية لسفاحي الكيان الصهيوني، والدعم الواسع للرئيس العنصري الأمريكي لهذا الكيان.

وأستنكر الأمين العام للأمانة الدائمة للمؤتمر الدولي لحماية الانتفاضة الفلسطينية، العدوان الوحشي لكيان الاحتلال على غزة ، واصفا صمت الاوساط الدولية وحماية وصمت بعض الدول العربية، بانه سبب آخر لاستمرار قصف الأطفال والنساء والرجال في غزة، وقال : إننا ندعو المجتمع الدولي وبرلمانات الدول الإسلامية وبرلمانات دول العالم إلى إدانة هذه الهجمات غير الإنسانية، واعلان دعم الشعب الفلسطيني.

وحذر أمير عبداللهيان الكيان الصهيوني من أن دعم الادارة الأمريكية لا يمكن أن يغير المصير الحتمي للكيان الصهيوني، وأن المقاومة الفلسطينية ستنهي الاحتلال والكيان الصهيوني الشرير، وستحرر القدس والأراضي المحتلة بالقوة الإلهية.

وصرح المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تنسى أبدا قضية فلسطين، وان الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الأمريكية سوف لن تضعف ابدأ إرادة الدول الإسلامية في دعم فلسطين و تحرير القدس من براثن العدو الصهيوني.