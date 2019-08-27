  1. السياسة
٢٧ أغسطس ٢٠١٩ - ١٦:٥٢

مقتل 66 مسلحا من طالبان في سلسلة غارات جوية شمال غرب أفغانستان

مقتل 66 مسلحا من طالبان في سلسلة غارات جوية شمال غرب أفغانستان

قُتل ما لا يقل عن 66 من مسلحي طالبان في سلسلة غارات جوية نفذتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم جور شمال غرب أفغانستان.

وقالت مصادر عسكرية مطلعة اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، إن "سلسلة الهجمات أسفرت عن مقتل 66 من عناصر حركة طالبان وتدمير مخبأ كبير للأسلحة".

لم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية على هذه الغارات الجوية حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الأمني في أجزاء معينة من إقليم جور خلال الأشهر الأخيرة، إذ ينشط متشددو طالبان في بعض مناطق الإقليم وغالبا ما يشنون عمليات إرهابية.

وفي الوقت نفسه، تنفذ القوات الأفغانية بشكل روتيني عمليات لمكافحة الإرهاب ضد الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في هذا الإقليم.

رمز الخبر 1897435

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