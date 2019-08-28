اول رد فعل لعيدروس الانفصالي على سقوط شبوة

وقال الزُبيدي في كلمة بثها موقع المجلس الانتقالي، بشأن التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوة: "نقولها بثقة عالية نستمدها من الله ثم من إرادتكم ومن قناعاتنا الوطنية بأننا سنعيد النخبة الشبوانية أكثر قدرة وقوة على التصدي للجحافل الإرهابية".

وأضاف: "فسرت العملية التي حدثت في شبوة حاجة قيادة التحالف (العدوان) إلى مراجعة الوضع في الشمال طيلة السنوات الأربع الماضية بشكل دقيق ومفصل".

وتابع: "نؤكد على أن تأمين شبوة ووادي حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى ومكيراس أولوية ملحة للجنوب وللأمن والسلم الإقليمي والدولي، ولا تقل أهمية عن تأمين العاصمة عدن".

ودعا الزُبيدي "التحالف ( العدوان) إلى إلزام قوات هادي الجاثمة في المناطق الجنوبية على التوجه إلى جبهات القتال لمواجهة الميليشيات الحوثية". بحسب تعبيره./انتهى/