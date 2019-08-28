  1. العربية
٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٠

اول رد فعل لعيدروس الانفصالي على سقوط شبوة

اول رد فعل لعيدروس الانفصالي على سقوط شبوة

وصف رئيس ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي والموالي للامارات، عيدروس الزُبيدي، يوم امس الثلاثاء، سيطرة قوات حكومة الرئيس الهارب عبد ربه منصور هادي على محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، بـ"العدوان"، مؤكدا قدرة قوات المجلس على تجاوز ما حدث.

وقال الزُبيدي في كلمة بثها موقع المجلس الانتقالي، بشأن التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوة: "نقولها بثقة عالية نستمدها من الله ثم من إرادتكم ومن قناعاتنا الوطنية بأننا سنعيد النخبة الشبوانية أكثر قدرة وقوة على التصدي للجحافل الإرهابية".

وأضاف: "فسرت العملية التي حدثت في شبوة حاجة قيادة التحالف (العدوان) إلى مراجعة الوضع في الشمال طيلة السنوات الأربع الماضية بشكل دقيق ومفصل".

وتابع: "نؤكد على أن تأمين شبوة ووادي حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى ومكيراس أولوية ملحة للجنوب وللأمن والسلم الإقليمي والدولي، ولا تقل أهمية عن تأمين العاصمة عدن".

ودعا الزُبيدي "التحالف ( العدوان) إلى إلزام قوات هادي الجاثمة في المناطق الجنوبية على التوجه إلى جبهات القتال لمواجهة الميليشيات الحوثية". بحسب تعبيره./انتهى/

رمز الخبر 1897448

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 8 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي