مقتل 16 مدنيا بتفجير لطالبان هزّ كابل

وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية في تصريح صحفي، إن عدد الضحايا مرشح للزيادة، خاصة أن التفجير تسبب بتدمير عدد من البيوت.

وأوضح أن الهجوم استهدف مجمع "غرين فيليج" الذي يضم العديد من المنظمات الدولية وبيوت الضيافة.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير، وقالت حسب وكالة أسوشييتد برس إنها استهدفت قوات أجنبية، على الرغم من أن معظم الضحايا من المدنيين.

يشار إلى أن المنطقة التي ضربها الانفجار عصر أمس، تم استهدافها في يناير الماضي بشاحنة مفخخة وأسفرت عن مقتل 4 وإصابة 90 آخرين.

المصدر: وكالات