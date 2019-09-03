إيران تحتل المرتبة الرابعة عالميا في تكنولوجيا النانو

وخلال لقائه ممثل ولي الفقيه في محافظة سمنان (وسط ايران) آية الله محمد شاه جراغي، أضاف ستاري أن عدد الطلاب في بداية الثورة كان 170 ألف طالب ، ولكن اليوم وبفضل الثورة ارتفع عدد الطلاب وشهدت البلاد تطورا ملحوظا، و حصل على التقنيات الحديثة و هذه الانجازات تعكس الاقتدار العسكري والمدني لايران.

و أوضح ستاري أن تقدم البلاد في مختلف المجالات و منها إنتاج المعدات الطبية والصيدلانية والجوية دليل على قدرة النظام المقدس.

كما أكد على أن العمل في مجال التكنولوجيا بشكل شركات قائمة على المعرفة سيؤدي إلى الابتكار والإنتاج ذي القيمة المضافة، مشيرا إلى أن عدد الشركات القائمة على المعرفة آخذ في التزايد حيث وصل إلى 4آلاف و500شركة.