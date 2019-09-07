توطين صناعة جهاز الطرد المركزي من نوع Decanter في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جهاز الطرد المركزي من نوع Decanter يستخدم في مختلف الصناعات كإعداد العصير او استخلاص الزيت، وبشكل عام لفصل المواد الصلبة من السائل ويستخدم في عمليات تنقية مياه المجاري.

وتمكنت شركة معرفية ايرانية من الخوض في المنافسة العالمية لصنع الجهاز المذكور على مستوى اوروبا والصين.

وصرح المدير العام لهذه الشركة "عظيم عظيمي نجادان" لمراسل وكالة مهر للأنباء، أنه قريبا ستعقد هذه الشركة صفقة مع السويد لتصدير منتجاتها.

وتقوم هذه الشركة بانتاج وصنع جهاز الطرد المركزي من نوع Decanter، اضافة الى الخطوط الكاملة لمعامل بنجر السكر وقصب السكر واعادة تدوير مياه المجاري.

واضاف عظيمي نجادان: اسعار منتجاتنا ارخص بنسبة 40 في المئة مقارنة بنظائرها الاجنبية، ومن حيث الجودة قادرة على منافسة تلك، لذلك من السهل جدا ان تستقطب الزبائن من مختلف دول العالم.

توطين اجهزة الطرد المركزي

وقال: شركتنا تمكنت من توطين اجهزة الطرد المركزي التي تصنع في اوروبا والصين عبر الكوادر والخبراء لديها والمعرفة الوطنية، مؤكدا أنه لا يوجد لهذه المنتجات اي منافس على مستوى الشرق الاوسط.

وأوضح ان 20 في المئة من المواد الاولية لصنع المنتجات تستورد من الخارج و80 في المئة تُوفر من الداخل، ونسعى الى توفير تلك النسبة المتبقية في الداخل عبر المهندسين والاخصائيين المحليين للتوفير في العملة الاجنبية./انتهى/