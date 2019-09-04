ردة فعل وزير الاتصالات الايراني ازاء الحظر الامريكي ضد وكالة الفضاء الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بعد اعلان وزارة الخزانة الامريكية عن قائمة الجديدة للعقوبات ضد ايران، وفرض الحظر ضد وكالة الفضاء الايرانية ومعهد الأبحاث الجوفضائية ومركز الابحاث الفضائية، غرد وزير الاتصالات الايراني "محمدجواد آذري جهرمي" على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " وباللغة الانجليزية وبنشره صورة للفضاء، موضحاً: لم استطع ان اجرد الولايات المتحدة في هذه الصورة، فكيف لها ان تفرض الحظر على ايران في مجال الفضاء!

وأضاف: الكون والمستقبل المشرق ملك للجميع وليس من نصيب فئة محددة فقط.

وتابع جهرمي تغريدته موجها الخطاب للرئيس الامريكي قائلا: فليتوقف ترامب عن التماهي بشخصية "ثانوس"! (ثانوس هو شخصية سينمائية خيالية ويعرف بالشرير الخارق وغايته هو إبادة عدد كبير من البشر لصالح فئة محددة)./انتهى/