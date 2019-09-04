فنان فلسطيني: الشيخ اكرم الكعبي قدوة في الدفاع عن القدس

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن رسام فلسطيني قام برسم صورة الامين العام للمقاومة الاسلامية حركة النجباء لتكريم هذا القائد المجاهد.

"شادي ابو القمبز" الذي يقطن في منطقة "الشجاعية" في غزة أصبح رساما ممتازا منذ عشرين عاما، ووقف فنه لخلق صور ملهمة عن الشهداء والشخصيات البارزة في المقاومة كي يؤدي مسؤوليته الوطنية عبر هذه الانشطة.

وأشار الى هدفه من رسم صورة الشيخ أكرم الكعبي، قائلا: أن سماحته يعتبر احد قيادات المقاومة في العراق وهو احد زعماء الحشد الشعبي وامين عام حركة النجباء، هذه الحركة التي لعبت دورا هاما في المقاومة ولذلك أصبحت في مرمى مؤامرات الاعداء.

وتابع هذا الفنان الفلسطيني: أن شخصيات كالشيخ أكرم الكعبي يمثلون قدوة في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد فلسطين والامة الاسلامية. أن حركة النجباء وبقيادة هذا القائد الكبير تعمل كقوة ممانعة وهدفها الاساسي تحرير القدس والجولان.

وصرح أنني سمعت عدة مرات أن امين عام النجباء يتحدث حول مواجهة العدو الصهيوني في الجولان المحتل. نحن على يقين كامل أن قوات النجباء والحشد الشعبي وكذلك انصار الله والمقاومة الفلسطينية سيجاهدون جنبا الى جنب لتحرير الجولان المحتل والاراضي المحتلة./انتهى/