عملية تجميل الأنف في ايران  

السياحة الطبية في نظرة عامة تعني السفر الى بلد آخر لإجراء الفحوصات العلاجية أو الحصول على العنايات الطبية المتقدمة. تقدّمت السياحة بعدما حملت الطابع العلاجي وهذا الامر كان نتيجة رضاية السائحين بعد السفر الى الدول الاخرى والتمتع بالخدمات الصحية والعلاجية المتطورة.

أمّا السياحة الطبية في ايران أو ما تعرف بالسياحة العلاجية قد تطورت بعد اقبال المسافرين لتلبية حاجاتهم المرضية في طهران ومشهد. فكلّما تكون الحاجة للسفر العلاج والعنايات الطبية لكن الدافع الاساسي هو العلاج الطبيعي والتمتع بالطبيعة ومواهبها وخاصة السفر الى الاماكن الدينية للمسلمين. هذه الدوافع تؤثر على تغيير مسار السياحة للسياح وتؤديه الى الاستمتاع بجوانب الاخرى من سفره.

اكثر العلاجات الشائعة التي يسافر اليها السياح في ايران هي إجراء العمليات التجميلية، علاج السمنة، طب الاسنان، أمراض القلب وطب العيون وفي رأس هذه العلاجات طب الانجاب أو ما يعرف بعلاج العقم في ايران. اكثر العمليات التجميلية التي تجري في ايران هي عملية تجميل الانف. تجميل الانف في ايران من أهم العوامل المؤثرة في جذب السياح العلاجي بين الجراحات الترميمية والدقيقة.

تجميل الانف في ايران

اصبحت فكرة تجميل الانف حاليا فكرة سائدة في المجتمع ولاسيما في المجتمع الايراني. ليست هذه العملية لأغراض تجميلية بحتة بل هناك مشاكل تؤدي الى وجوب عملية تجميل الانف. المشاكل الوراثية كالشفة الارنبية، المشاكل التنفسية، الجيوب الانفية، التشوهات والعيوب الخلقية، الانحراف والاعوجاج إثر الصدمات والاصابات يسبب وجوب إجراء عمليات الانف. يتمّ القيام بهذه العملية على ايادي اطباء خبراء الانف والاذن والحنجرة ومختص عملية التجميل والترميم الدقيق.

فلذلك الاسباب والدوافع لإجراء هذه العملية يؤثر في كمية اتخاذ قرار عملية تجميل الانف. يصح ان عملية تجميل الانف في ايران عملية راقية لكن يجب أن يتأكد السياح من خبرة الطبيب والفحص عن توقعاته عند الاخصائي. فالخطة الاولى لإجراء عملية الانف في ايران هو البحث عن طبيب وخبير التجميل. الحفاظ على الصحة في عملية تجميل الانف للتجنب من حدوث مشاكل التنفسية أو تشديد التهاب الجيوب الانفية من أهم وظائف الطبيب. فعلى المرضى اخبار الطبيب عن جميع توقعاتهم وكذلك التعرف على كل المضاعفات التي يمكن الاصابة بها بعد العملية.

مخاطر السياحة العلاجية للمرضى الاجانب اكثر من المواطنين وذلك بسبب صعوبة التواصل مع الطبيب وحدوث المشاكل أثناء التفاهم الخطأ. وكذلك التعرّض للأمراض الأخرى أثناء السفر بسبب تغيير المناخ الجوّي أو قيام بعملية في مركز غيرموثق. فلهذا ينصح السياح بتمهيد السفر والبحث عن المراكز الموثقة واطباء ذوي الكفاءة لمدة عشرين يوم أو شهر كامل قبل اتخاذ قرار السفر الى ايران.

تكلفة عملية تجميل الانف في ايران مشهد

السياحة الدينية الدافع الاساسي للسفر الى مشهد بعد عامل العلاج. بعد تزايد سفر الزائرين الى مشهد حاول الرؤساء بتأسيس مستشفيات متخصصة، عيادات ومراكز مختصة لإجراء خطة السياحة الطبية في ايران. يتمّ تقديم العلاجات التخصصية في هذه المراكز باشراف افضل اطباء في ايران. تأسيس عيادات التجميل للجراحات الدقيقة والعمليات الترميمية من المحاولات الايجابية التي تجاذب السياح للاعتماد على العلاج في ايران. دافع الاسعار والتكاليف المعقولة مؤشر مهم في الحصول على الطلبات العلاجية في ايران. مثلا تكلفة عملية تجميل الانف في ايران مشهد يؤدي الى كثرة السفر الى ايران.

يتمّ عمليات تجميل الانف في مشهد ايران باسعار مناسبة تعجب الكثيرين للتمتع من هذه الخدمة العلاجية بجودة عالية ونتيجة ناجحة. مخاطر اسعار عمليات التجميل يزيد من مضاعفات التي يتعرّض لها السائح. صحيح ان الاسعار في ايران معقولة لكن هذا الامر يسبب ظهور فكرة العمليات الرخيصة في ايران. يوجد في ايران كذلك كأي بلد آخر مراكز غيرموثقة تقوم بإجراء عمليات تجميل الانف بتكاليف رخيصة للغاية. لكن ليس بعد ذلك ضمان لحفظ صحة المريض أو الحصول على التوقعات كما يطلبه السياح عن الاطباء الخبيرين أو المراكز الموثقة. فينصح التحذر عن الدعايات الكاذبة حول إجراء العمليات الرخيصة في ايران.

افضل دكتور تجميل الانف في ايران

فكرة أحد افضل دكتور تجميل الانف في ايران يتابع بحث العلاج والقيام بعمليات التجميل دائما. اخصائي تجميل الانف هو مختص الامراض والمشاكل قبل القيام بعملية التجميل. وهو شخص دارس ومجرّب في فرع الانف والاذن والحنجرة أو مختص الجراحات الترميمية الدقيقة كما يعرف باخصائي التجميل. يتمكّن هؤلاء الاطباء من قدرة إجراء العملية بأقل مضاعفات ومخاطر تهدّد المرضى. ويتلقى السياح كجميع المرضى الذين يواجهونه يوميا. فلذلك ينصح للسياح أن يطمئن من خبرة الطبيب عند المواجهة معه ويناقشه عن كل ما يتطلب في نفسه أو كل ما يخطر في ذهنه عن إجراء العملية.

عملية تجميل الانف

جراحة الانف عملية يهتمّ فيها بتغيير هيكل الانف واصلاحه للحصول على مظهر متناسق وجميل. يجب الوصول الى العمر المناسب لإجراء هذه العملية للمراهقين. كما هناك تمهيدات وتحضيرات قبل وبعد إجراء العملية ويجب أن يتعرّف عليها كل مرشّح لإجراء هذه الجراحة. لا يمكن التحذّر عن طابع المضاعفة بعد عملية تجميل الانف لكن يستطيع الطبيب تخفيضها لحدّما. تجربة الطبيب وخبرته في إجراء العملية يزيد من مقياس نجاح النتيجة.

في السابق كان من الصعب إجراء عملية تجميل الانف اللحمي والكبير والانوف اللحمية الصغيرة والقصيرة كذلك واكثر النتائج كانت سلبية لكن حاليا يتمكّن الاطباء من تغيير شكل الانف باساليب طبية راقية مثل ترقيع العظم وتطعيم الغضاريف. كما يقوم الطبيب برسم الانف المثالي لدى المرشح بجهاز الكومبيوتر واخباره عن حقيقة النتيجة./انتهى/