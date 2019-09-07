  1. السياسة
٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٦:٢٨

حماس: استهداف النساء محاولة يائسة للنيل من عزيمة شعبنا

حماس: استهداف النساء محاولة يائسة للنيل من عزيمة شعبنا

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنّ الحصن الاجتماعي لقضيتنا لازال حيا في قلوب عائلات فلسطين في ضفتنا المحتلة، وإن تكرار استهداف الاحتلال للعائلات الفلسطينية وهدم منازلها هو محاولة يائسة للنيل من عزيمة هذا الشعب البطل الذي قرر مواصلة طريق التحرير والانعتاق من الاحتلال.

جاء ذلك في تصريح صحفي صادر عن عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى دودين؛ تعقيبا على هجمة الاعتقالات الشرسة بحق النساء التي تشنها قوات الاحتلال في الضفة المحتلة.

وأوضح دودين أن جيش الاحتلال يواصل عدوانه على شعبنا بكافة أشكاله، وهذه العدوان تصاعد مؤخرا في اعتقال عدد من النساء الفلسطينيات، والذي شمل اعتقال 3 نساء خلال 10 أيام.

وقال: "إن اعتقال الدكتورة وداد البرغوثي مع أبنائها في زنازين الاحتلال واعتقال الطالبتين ميس أبو غوش وسماح جرادات، يعبر عن مشهد النضال للمرأة الفلسطينية الممتد عبر تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، فهي التي تربي المقاومين وتحمل همومهم خلال مقاومتهم للاحتلال، وتبقى وفية لهم في السجون، وكانت شريكة لهم في العمل المقاوم والتاريخ الفلسطيني يحمل بطولات العشرات من نسائنا".

رمز الخبر 1897700

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 2 + 8 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي