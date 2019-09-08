صالحي: الاتفاق النووي ليس احادي الجانب وأوروبا نكثت عهودها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس وكالة الطاقة الذرية في ايران علي اكبر صالحي صرح اليوم الاحد في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس المؤقت للمنظمة الدولية للطاقة الذرية صرح: كان من المقرر ان تملأ أوروبا الفراغ الناجم عن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأن تكون البديلة عنها، لكن لم تفعل وفقا لعهودها.

واضاف: والاسوء من ذلك هو أن المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي صرح بأن اوروبا تلتزم بالاتفاق النووي مادامت ايران تلتزم به، وبدى لي هذا الرد غريبا جدا، والسؤال هو هل التزمت اوروبا اصلا بالعهود التي قطعتها في الاتفاق النووي؟

وأضاف صالحي ان الاتفاق النووي ليس طريقا ذو اتجاه واحد وكان من المقرر أن يكون طريقا ثنائي المسار، وفي حال ان اصبح هذا الاتفاق احادي الجانب فان الجمهورية الاسلامية ستتخذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، هذا ما حصل في الخطوات الثلاثة التي اتخذتها ايران لحد الان.

ووفقا لوكالة مهر أن صالحي اجتمع صباح اليوم بكورنيل فيروتا الرئيس المؤقت للمنظمة الدولية للطاقة الذرية صباح اليوم الاحد فور وصول الاخير الى العاصمة الايرانية طهران ومن المقرر أن يلتقي فيروتا مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف مساء اليوم./انتهى/