صالحي يلتقي بالرئيس المؤقت للمنظمة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس وكالة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي استقبل الرئيس المؤقت للمنظمة الدولية للطاقة الذرية "كورنيل فيروتا" فور وصول الاخير الى طهران صباح اليوم الاحد.

ومن المقرر أن يلتقي فيروتا بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ظهر اليوم.

وكان سفير وممثل ايران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية "كاظم غريب آبادي" قد صرح بهذالشأن، أن زيارة فیروتا تشکل جزءا من التعاون المستمر وفي إطار مشاورات رفيعة المستوى بين الطرفين.

يذكر ان المتحدث بأسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية "بهروز كمالوندي" قد اعلن أمس السبت تفاصيل الخطوة الثالثة من خفض ايران لالتزاماتها النووية ، كما اعلن ان زيارة المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية "كورنیل فیروتا" الى ايران، مخطط لها من قبل./انتهى/.