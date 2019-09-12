مقتل منفذ عملية اغتيال "ابراهيم الحوثي" شقيق زعيم انصار الله اليمنية

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه نفذت الأجهزة الأمنية في تمام الساعة ٠7:24 من مساء يوم الثلاثاء العاشر من محرم 1441هـ الموافق 10 سبتمبر/أيلول 2019م عمليةً استخباريةً وأمنيةً نوعيّة ناجحة في عمق المناطق الخاضعة لسيطرة العدوان بمدينة مأرب، تمكنت خلالها من القضاء على المدعو محمد علي قايد ضاوي / البالغ من العمر 54 عاماً.



وأوضحت الوزارة في بيانها أن العملية النوعية أدت إلى مصرع المدعو محمد علي قايد ضاوي وهو المنفذ الرئيسي لجريمة اغتيال الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ورفيقه محمد حسين قاسم البدر، مشيرة إلى أن العملية نفذت بعد استكمالها لإجراءات التحقيق وجمع المعلومات الدقيقة التي توصّلت من خلالها إلى معرفة الأشخاص والجهات المشتركين والضالعين في تنفيذ جريمة اغتيال الشهيدين.

وأشارت الى أن التحقيقات أثبتت ارتباط المدعو ضاوي الذي لقي مصرعه في هذه العملية النوعية بالاستخبارات السعودية التي كشفت التحقيقات أنها الجهة الرئيسية التي تقف خلف جريمة اغتيال الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي ورفيقه.