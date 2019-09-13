ترامب: لن أختار بومبيو مستشارا للأمن القومي

ووفقا لترامب، بومبيو "أعجبته فكرة شخص آخر كمستشار للأمن القومي" ولم يوضح ترامب ما إذا كان الأمر يتعلق بإمكانية انتقال بومبيو إلى البيت الأبيض أو عن الجمع بين الوظيفتين.

وقال ترامب "هناك 15 مرشحا إضافيا. الكل يريد أن يكون في هذا المنصب، كما تعلمون".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في وقت سابق، إقالة مستشار الأمن القومي، جون بولتون، مشيرا إلى أنه سيعين مستشارا جديدا للأمن القومي الأسبوع المقبل.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه "يختلف بشدة مع الكثير من اقتراحات بولتون. كما فعل آخرون في الإدارة"، وبناء على ذلك طلب ترامب من بولتون تقديم استقالته.

وكانت الخلافات بين ترامب وبولتون قد بدأت تظهر للعلن في أواخر أغسطس/آب الماضي، عندما كان يستعد كبار مساعدي الرئيس لعقد اجتماع بشأن مستقبل أفغانستان، لم يكن بولتون مدرجا في قائمة مدعويه.