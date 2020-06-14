"بولتون" يعلن الحرب على البيت الأبيض

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "القدس"، أنّ "جون بولتون" المستشار السابق لشؤون الأمن القومي نشر كتاباً يتّهم فيه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بارتكاب تجاوزات تتعدى قضية أوكرانيا ويؤّكد أن كل سياسته الخارجية فاشلة بامتياز.

وحذر "ترامب" مطلع العام الجاري "بولتون" من نشر الكتاب طالما أنه موجود في البيت الأبيض، بينما أكّد محامو الرئيس الأمريكي أن أجزاء كبيرة من المعلومات الواردة في كتاب المذكرات سرية.

ولكن دار النشر “سايمن اند شوستر” قالت إنها ستنشر الكتاب الذي يحمل عنوان “ذا رووم وير إت هابند: وايت هاوس ميموار” (المكان الذي حدث فيه ذلك: مذكرات البيت الأبيض) في 23 تموز/يوليو.

وذكرت أنّ "ترامب" مارس ضغوطاً في اتصال هاتفي على الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" ليفتح تحقيقاً بحق نجل "جو بايدن".

وأوضحت دار النشر أن "بولتون" يوثّق في الكتاب مخالفات ارتكبها ترامب تتعدى الضغوط التي مارسها على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه الديموقراطي "جو بايدن"، حيث أدّت هذه التحقيقات إلى اتهامه من قبل الديموقراطيين ومحاكمته في الكونغرس.

وأضافت أن "بولتون" يقول:" إن مجلس النواب ارتكب أخطاء في ممارسة إجراءات العزل عبر حصر الاتهام بشكل ضيق بأوكرانيا، بينما كانت تجاوزات ترامب الشبيهة بما فعله مع أوكرانيا موجودة على نطاق سياسته الخارجية بالكامل".