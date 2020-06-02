"دونالد ترامب" غاضب بسبب الأخبار المسربة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن قناة (سي إن إن)، أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كان غاضباً من الأنباء التي كشفت اختبائه في القبو المحصن بالبيت الأبيض خلال الاحتجاجات حول المقر الرئاسي، وأخبر مساعديه أنه يريد الظهور خارج بوابات المقر.

وأضافت القناة أنه تم نقل ترامب وزوجته ميلانيا وابنهما بارون إلى القبو المحصن في ظل الاحتجاجات خارج البيت الأبيض مساء الجمعة. ولم يظهر ترامب الأحد وقضى معظم يوم الاثنين خلف أبواب مغلقة، ما أدى إلى قلق حتى من حلفائه من أنه كان غائبا في لحظة أزمة وطنية./انتهى/