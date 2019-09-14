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١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥

ايراني يفوز بجائزة إيغ نوبل العالمية

ايراني يفوز بجائزة إيغ نوبل العالمية

فاز ايراني بجائزة  الهندسة لإيغ نوبل العالمية لإختراعه جهازا لتبديل حفاظة الاطفال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة انباء فرنسيا، أن مساء الخميس أقيم حفل للاعلان عن الفائزين بجائزة إيغ نوبل (Ig Nobel Prize) أي جائزة نوبل للحماقة العلمية في جامعة "هارفارد" الامريكية وتم توزيع الجوائز للفائزين، من بينهم ايراني اسمه "ايمان فرحبخش" فاز بالجائزة الهندسية من Ig Nobel Prize لإختراعه جهازا لتبديل حفاظة الاطفال، حيث سجل هذا الاختراع بالعام الماضي في الولايات المتحدة.

ويذكر أن جائزة نوبل للحماقة العلمية هي جائزة تمنح كل عام في اجواء مضحكة وكوميدية للأبحاث العلمية اعتماداً على معيار "تجعل الناس يضحكون ثم تجعلهم يفكرون"./انتهى/

رمز الخبر 1897822

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