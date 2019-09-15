معدل انتشار الانترنت في ايران يصل الى أكثر من 90 في المئة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفقا لآخر الاحصائيات والبيانات الخاصة بتقنية المعلومات التي نشرتها منظمة "اعداد القوانين والاتصالات اللاسلكية"، والتي تتعلق بأواخر شهر مايو من العام الجاري، أن عدد مستخدمي انترنت النطاق العريض في ايران وصل الى 74 مليون و518 الف و595 شخص، حيث بلغ معدل انتشار الانترنت 90،78 في المئة في ايران.

ووفقا للبيانات فان 64 مليون و137 الف و112 شخص من المستخدمين يتصلون بالانترنت عبر بطاقة السيم والهواتف الذكية و10 ملايين و381 الف و483 شخص يستخدمون الانترنت المنزلي النطاق العريض، اذ يعني ذلك ان معدل انتشار الانترنت الجوال في ايران يبلغ 78،14 في المئة والانترنت الثابت أي المنزلي يصل معدل انتشاره الى 12،65 في المئة.

ووفقا للرسم البياني شهد معدل انتشار انترنت الجوال خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة نموا بنسبة 40 في المئة، حيث انه في عام 2016 كان 40 في المئة ووصل في عام 2017 الى 60 في المئة وفي العام الحالي بلغ الى نحو 80 في المئة.

كما وتظهر البيانات ان عدد مستخدمي انترنت الجوال كان في عام 2016 نحو 35 مليون شخص ووصل هذا العدد الى 50 مليون في عام 96 وفي العالم الحالي وصل الى أكثر من 64 مليون شخص.

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