عبد السلام: الامارات ما زالت في بنك أهدافنا

واضاف عبد السلام في تصريح لقناة الميادين: ان ما تقوم به القوات المسلحة هو عمل دفاعي لصد العدوان متوعدا ان ضرباتنا ستكون اشد ايلاما حتى وقف العدوان على الشعب اليمني معلنا عن أسلحة جديدة دخلت إلى أرض المعركة لضرب أهداف نوعية.

واشار الى ان ارتفاع وتيرة الرد على العدوان السعودي يمضي وفق أطر مدروسة قائلا: ان الامارات ما زالت تشارك في القصف والعدوان ونأمل منها أن تتنبه وتنسحب من اليمن مؤكدا ان ما تقوم به الامارات يعطينا الحق لاستهدافها كما نستهدف السعودية.

واعتبر عبد السلام ان زيارتي إلى طهران كانت ناجحة بكل المقاييس ونثمن موقف إيران قيادة وشعبا الداعم لقضيتنا قائلا: ان قائد الثورة الاسلامية قال لي حرفيا: لم اعد استطع تحمل رؤية المشاهد التي ترتكب بحق الشعب اليمني واكد على الوحدة بين ابناء الشعب اليمني ورفض الطائفية.