إدارة ترامب مُربكة و سنتعامل معهم بالمثل في ملفات كثيرة

وقال عبد السلام في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين: "الموقف الأمريكي لا جديد فيه على المستوى العملي إذ قد مارسوا بحق الشعب اليمني أبشع أنواع الجرائم والعقوبات الاقتصادية والإنسانية والتدخل العسكري والدعم الشامل للعدوان علينا".

وشدد بقوله: "إذا لم يحصل مراجعة جادة فسيفرض علينا هذا الموقف أن نتعامل مع الأمريكيين بالمثل في ملفات كثيرة".

واعتبر عبد السلام "أن إدارة ترامب تعيش حالة من الإرباك الواضح وقراراتها الآن بيع مواقف لصالح جهات متعددة في وقت بدل ضائع"، مشيرا إلى أن "إدارة ترامب فشلت في هذه المرحلة في كل الملفات في المنطقة وعززت من إيجاد حالة سخط كبير ضدها وضد حلفائها الأساسيين السعودية وإسرائيل".

في السياق ذاته، قال محمد عبدالسلام في تغريدة له على تويتر، إن "أمريكا أثبتت طيلة عقود طويلة أنها مركز الإجرام العالمي"، لافتاً إلى أنها تتوج فشلها بقرارات تافهة وبائسة فيما يخص اليمن.

وأضاف ساخراً: "إدارة أمريكية هي عرضةٌ للعزل والمحاكمة عليها أن تنشغل بحالها وتفكر في مصيرها".

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