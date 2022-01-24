الإمارات اعتدت بوضوح على اليمن وعليها أن تتحمل تبعات ذلك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام اكد اليوم الاثنين في تصريحاً له انهم يردون اليوم على عدوان وحصار لا مبرر له استهدف الشعب اليمني، مشيراً إلى أن الإمارات اعتدت بوضوح وعليها أن تتحمل تبعات ذلك.

واضاف عبدالسلام: "ستستهدف الإمارات بكل مؤسساتها ذات الطابع العسكري والاقتصادي وخاصة نقاط ضعفها"، مؤكداً ان الإمارات خاسرة في كل القراءات وانعكاس ذلك سيكون إيجابياً على اليمن والمنطقة وفلسطين أولاً.

واردف عبد السلام أنه يجب أن تتوقف الإمارات عن التدخل السافر في الشأن اليمني وإلا سيستمر ردنا، مؤكداً انهم في حالة دفاع عن النفس وهم من تدخلوا وارتكاب المجازر وقطع الإنترنت دليل إفلاس.

وشدد عبد السلام بأنه لا خيار لدينا إلا مواجهة العدوان لا سيما وقد ثبت أن عاصمة الإمارات أبو ظبي لا تنام، مشيراً إلى ان اليمن بلد عريق واصبح اليوم في موقف متقدم في ظل مزاج وطني داعم لنا./انتهى/