ظريف: سياسة الضغط الأقصى الأمريكية لم تحقق أيّا من أهدافها

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف انتقد الاتهامات الموجه لإيران بالضلوع في هجمات أرامكو السعودية وأكد أن هذه التهم تأتي بعد فشل الدفاعات الجوية المتطورة لأمريكا المقدمة للسعودية والخجل الذي لحقهم جراء ذلك.

وتابع ظريف: لقد ذكرنا بوضوح أن الولايات المتحدة يجب أن تسعى إلى النظر في الحقائق، بدلا من اعتماد سياسة الاسقاط، أشعر أن الحكومة الأمريكية تحاول أن تتجاهل حقائق منطقتنا بطريقة ما.

واضاف وزير الخارجية ان ما يقوله الأمريكيون عن اليمن هو بسبب الجرائم المرتكبة ضد الشعب في اليمن، فإذا قاموا اليمنيون بالتحرك ، فإنهم يسلطون الضوء عليه بدلاً من التحقيق في الجرائم.

واکد ظریف ان انهاء الحرب هو السبیل الوحيد لحل الازمة اليمنية وان الجمهورية الاسلامية ومنذ البداية ابدت استعداها لتقديم المساعدة بهذا الشأن.