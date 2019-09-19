وزير دفاع أميركي أسبق يحذر من توجيه ضربة عسكرية لإيران

جاء ذلك في مقابلة أجراها "بانيتا" مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وكان "بانيتا" عضوا سابقا في إدارة الرئيس الأمريكي "بيل كلينتون"، ثم عين مديرا عاما لوكالة الاستخبارات المركزية "سي.آي.إيه" في إدارة "أوباما" في يناير/كانون الثاني 2009، ثم وزيرا للدفاع في يوليو/تموز 2011.

وقال "بانيتا": "كوزير كنا دوما قلقين من احتمال الذهاب وتوجيه ضربة لإيران".

وأضاف: "الأمر ليس ذاته كتوجيه ضربة لسوريا، فإيران لديها القدرة لاستخدام الصواريخ لضرب قواتنا والرد باستهداف قواعدنا وتحويل وتصعيد وتيرة الحرب بصورة سريعة".

وتابع: "على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون حذرة في قرار ما إذا كانت ستستخدم عملا عسكريا هنا، لم يكن ذلك (هجوم أرامكو) عملا عسكريا ضد قواتنا، وعلى أمريكا الحذر من الانجرار إلى حرب من قبل المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "علينا اتخاذ قرار بناء على مصالحنا وأمننا القومي، وهذا ما يجب أن نقوم به هنا، لا ما يقوله ويريده الآخرون".

ومضى وزير الدفاع الأسبق قائلا: "نعم يمكننا التنسيق والاستشارة مع السعودية ودول أخرى، ولكن عندما يتعلق الأمر بعمل عسكري، فإن هذا النوع من القرار يجب أن تتخذه أمريكا بمفردها وفي سبيلها فقط".

الخليج الجديد