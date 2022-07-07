اعتقال دبلوماسيين بينهم مساعد السفير البريطاني في منطقة محظورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه ووفقا للفيلم الذي تم نشره من قبل جهاز استخبارات حرس الثورة الاسلامية فان هذا الجهاز رصد عددا من دبلوماسيي السفارات الاجنبية كانوا يقومون باعمال تجسس بدلا من القيام بمهامهم الدبلوماسية .

واعتقل حرس الثورة هؤلاء الدبلوماسيين بينما كانوا يقومون باعمال تجسس واخذ عينات من التراب في منطقة محظورة في الصحراء المركزية لايران وقد رصدتهم مسيرات حرس الثورة الاسلامية.

ومن بين الاشخاص الذين تم اعتقالهم ، مساعد السفير البريطاني الذي ذهب الى صحراء شهداد مع اسرته تحت ستار سواح ولكن الصور التي التقطت لهم تكشف انهم كان يسعون الى اخذ عينات من تراب تلك المنطقة وسيجري طرد هذا الشخص من البلاد بعد تقديمه الاعتذار.

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