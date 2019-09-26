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٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥

وصول عدد وفيات حادث خروج قطار طهران - زاهدان من السكة الى 5 اشخاص

وصول عدد وفيات حادث خروج قطار طهران - زاهدان من السكة الى 5 اشخاص

اعلن المدير العام للجنة ادارة الازمات في محافظة سيستان وبلوشستان عن وصول عدد الوفيات جراء حادث خروج قطار نقل الركاب من طهران الى زاهدان الى 5 اشخاص، اضافة الى 157 مصاب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام للجنة ادارة الازمات في محافظة سيستان وبلوشستان "عبدالرحمن شهنوازي" قال في تصريح له: أن هذا الحادث وقع في الساعة 4:20 مساءا بتوقيت طهران أمس الاربعاء، حيث وصل عدد الوفيات الى خمسة اشخاص، بينما اصيب 157 شخص بجروح من بين 250 راكب، ونقل الجرحى مباشرة الى مشفى مدينة "زاهدان".

وأضاف: أن اسباب خروج القطار من السكة الحديدية قد الدراسة حاليا، وان المصابين يتلقون العلاج في مشفى زاهدان، بينما اتم 110 منهم العلاج وخرج من المشفى.

ويذكر ان قطار نقل الركاب طهران – زاهدان تعرض لحادث لدى دخوله الى محطة "شرو" في منطقة زاهدان، خرجت على أثره عدد من المقطورات عن القضبان./انتهى/.

رمز الخبر 1898130

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