ظريف يلتقى بنظيره الفرنسي للمرة الثانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التقى للمرة الثانية اثناء حضوره في نيويورك بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان وتباحثا معا.

ويذكر أن الاخير سبق والتقى ظريف يوم الاحد في نيويورك./انتهى/.