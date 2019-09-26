  1. السياسة
٢٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٦:٣٤

في نيويورك؛

ظريف يلتقى بنظيره الفرنسي للمرة الثانية

ظريف يلتقى بنظيره الفرنسي للمرة الثانية

التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان للمرة الثانية في نيويورك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التقى للمرة الثانية اثناء حضوره في نيويورك  بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان وتباحثا معا.

ويذكر أن الاخير سبق والتقى ظريف يوم الاحد في نيويورك./انتهى/.

رمز الخبر 1898140

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