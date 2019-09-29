روحاني يوعز بتقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة

أوعز الرئيس الايراني حسن روحاني للاجهزة التنفيذية بصياغة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار2020.

وابلغ الرئيس الايراني الاجهزة بصياغة الموازنة على اسس محاور " تحقيق العوائد المستدامة وتكلفة الاداء والاستقرار الاقتصادي، والتنمية والعدالة واصلاحات مؤسسات نظام الموازنة" عبر آليات النمو الطويل الامد والتقدم المتوازن والشامل واصلاح هيكلية الدولة.

وبحسب التعليمات الرئاسية فان على الاجهزة التنفيذية وعلى ضوء اوضاع الاقتصاد الكلي للبلاد، العمل بتسريع الاصلاحات الهيكلية بالموازنة وتحقيق السياسات العامة لاستراتيجية الاقتصاد المقاوم، وتقديم الموازنة المقترحة مع مراعاة الانضباط المالي والغاء التكاليف غير الضرورية وترقية المردودية ومعالجة العوامل المخلة للنمو الاقتصادي وتحسين مناخ الاعمال وتحديد وتفعيل آليات انماء الايرادات العامة./انتهى/