روحاني يهنئ بعيد استقلال جمهورية الصين الشعبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني روحاني ابرق اليوم الثلاثاء برسالة لنظيره الصيني " شي جين بينغ" هنأ من خلالها الصين حكومة والشعبا بمناسبة العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية في عامه السبعين.

وأضاف روحاني في رسالته: لا شك أن الاواصر التارخية والمشتركات الثقافية والتحول الذي شهدته العلاقات الدولية، أضفت لمحة استراتيجية للعلاقات الثنائية بين ايران والصين.

وتابع: اثق بأن المساعي المشتركة بين البلدين ستدفع المصالح المشتركة الى الامام ضمن أطر السلام والاستقرار الدولي، متمنيا التوفيق والصحة للرئيس الصيني والسعادة للشعبه./انتهى/.