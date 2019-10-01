  1. السياسة
١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٠

روحاني يهنئ بعيد استقلال جمهورية الصين الشعبية

روحاني يهنئ بعيد استقلال جمهورية الصين الشعبية

هنأ الرئيس حسن روحاني بالعيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية، معتبرا أن المساعي المشتركة بين البلدين ستدفع المصالح المشتركة الى الامام ضمن أطر السلام العالمي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الايراني روحاني ابرق اليوم الثلاثاء برسالة لنظيره الصيني " شي جين بينغ" هنأ من خلالها الصين حكومة والشعبا بمناسبة العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية في عامه السبعين.

وأضاف روحاني في رسالته: لا شك أن الاواصر التارخية والمشتركات الثقافية والتحول الذي شهدته العلاقات الدولية، أضفت لمحة استراتيجية للعلاقات الثنائية بين ايران والصين.

وتابع: اثق بأن المساعي المشتركة بين البلدين ستدفع المصالح المشتركة الى الامام ضمن أطر السلام والاستقرار الدولي، متمنيا التوفيق والصحة للرئيس الصيني والسعادة للشعبه./انتهى/.

رمز الخبر 1898245

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