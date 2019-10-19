جهانغیري: نتوجه بالشكر للعراق حكومة وشعبا ومرجعية

ووصل جهانغيري لمحافظة النجف العراقية اليوم السبت، للمشاركة بمسيرة أربعينية الامام الحسين(ع)، حيث كان في استقباله محافظ النجف لؤي الياسري ورئيس ممثلية الجمهورية الاسلامية في العراق.

وأكد جهانغيري أن استقبال العراق لهذا العدد من الزوار، رغم بعض النقوصات في البنى التحتية ليس بالامر السهل، وأن ايران حكومة وشعبا تشكر الشعب العراقي وحكومته على كرم الضيافة.

وشدد على أن الحكومة الايرانية لن تدخر جهدا في معالجة المشاكل والقيود التي تمنع اقامة مراسم الاربعين بشكل أمثل مؤكدا أنه قد يكون هنالك بعض النقوصات ولكن مستوى الخدمة بات أفضل عام بعد عام.

من جهته أشار محافظ النجف الى أن الشعب العراقي وأهالي النجف يعتزون باستضافة زوار الامام الحسين (ع) سيما الزوار الايرانيين مؤكدا أن مناسبة الاربعين باتت تلعب دورا بارزا في ترسيخ الاواصر بين شعبي البلدين، لافتا الى أن الزوار الايرانيين التزموا بالقوانين والضوابط اثناء تأدية الزيارة. /انتهى/