منظمة الصناعات العسكرية تشكل مصدرا للقوة والشجاعة لدى القوات المسلحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة البحرية للحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري صرح اليوم الثلاثاء أثناء زيارته لمعرض انجازات منظمة الصناعات العسكرية (ساصد) في العاصمة طهران بأن الامل والقوة التي تشعر بها القوات المسلحة هو نتيجة لجهود وانجازات الخبراء في منظمة الصناعات العسكرية.

وأضاف: التواصل فيما بين منتجي الأسلحة والمعدات العسكرية القيمة والقوات المسلحة يعد حدثا مباركا أثّر بشكل مباشر في ارتقاء مستوى الامن والقوة في البلاد.

وبالاشارة الى تمحور صناعة الاسلحة حول المنتجات الدفاعية قال تنكسيري: ان منظمة "ساصد" تشكل مصدرا للقوة والتشجيع لدى القوات المسلحة./انتهى/.