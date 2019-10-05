ضابط صهيوني يضرب جنوده الجبناء

ويؤيد على رغم قصره كلام الجبارعز وجل: لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ. فصدق الله العلي العظيم وصدق من قال أنها أوهن من بيت العنكبوت.
انتشر مقطع في الآونة الأخرة يظهر خوف قوات الإحتلال من حجارة الفلسطينيين حيث قام الضابط المسؤول عنهم بتوبيخهم وضربهم بسبب خوفهم. لم يخل المقطع من الطرفة وحاز على إعجاب الكثير إلا أنه يحمل بين طياته معان كثيرة ...
رمز الخبر 1898331
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