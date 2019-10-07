قائد الثورة ابلغ بشار الاسد بان الشعب السوري خط أحمر

نشرت مجلة "مسير" التي يصدرها مكتب حفظ ونشر آثار آية الله الخامنئي ، عددا خاصا تضمن حوارات غير منشورة حول دور قائد الثورة الاسلامية في تعزيز جبهة المقاومة.

وتضمن هذا العدد الخاص حوار مع السيد "حسن نصرالله" الامين العام لحزب الله في لبنان، واللواء "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس بالحرس الثوري، وكذلك شخصيات مثل "علي اكبر ولايتي" مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، و"حسين امير عبداللهيان" المساعد الاسبق لوزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية.

وجاء في هذا العد الخاص من مجلة مسير والتي نشرتها صحيفة "فرهيختكان" اليوم، ان "حسين امير عبداللهيان" كشف لاول مرة عن تحذير قائد الثورة الاسلامية لبشار الاسد عند بدء الازمة السورية.

وقال "امير عبداللهيان": لم يركز اهتمام قائد الثورة مقتصرا فقط على المستويات الإستراتيجية والعامة في المنطقة، في الواقع، فسماحته في الحقيقة كان قلقا بشأن الشعب السوري، وعندما بدأت الأزمة السورية في عام 2001 ، كانت إحدى التوصيات الأولى لقائد الثورة لبشار الأسد، التي نقلها إليه اللواء سليماني، بان يخبر بشار الأسد إن الشعب هو خط أحمر بالنسبة لنا، إذا حدث ذلك في سوريا وكنت غير مبال بقتل الناس، فلا تعتمد على دعمنا.

واضاف "امير عبداللهيان": كما تلاحظ، في فترة زمنية من الناحية الاستراتيجية وعلى المستوى العام، كانت أهمية القضية السورية مهمة للغاية بالنسبة لنا، ولكن في نية وفكر سماحة القائد، فان قتل مظلوم في سوريا هو خط أحمر بحيث يقول للواء سليماني بأن يذهب ويخبر ذلك للسيد بشار الأسد./انتهى/