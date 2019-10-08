تركيا تستهدف قوات سوريا الديمقراطية في الحسكة

وأفادت وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية" بأن هناك "أنباء عن قيام تركيا باستهداف تل طويل بالمالكية بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي"، وأوضحتا أن هذا الموقع تابع لمقاتلين من "قوات سوريا الديمقراطية".

وأشارت التقارير الأولية إلى أنه "لا خسائر بشرية" جراء هجوم القوات التركية على ريف المالكية.

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده عازمة على شن عملية عسكرية شمال شرق سوريا لتطهير المنطقة من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".

ويأتي ذلك تزامنا مع بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش".

وفي غضون ذلك، تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ "تدمير وهدم" اقتصاد تركيا في حال إقدامها على أي خطوة "خارج الحدود" في سوريا.