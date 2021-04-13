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١٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٢:٥٢ م

القوات الامريكية تنقل 60 داعشيا الى دير الزور لدمجهم فيما يسمى "جيش العشائر"

القوات الامريكية تنقل 60 داعشيا الى دير الزور لدمجهم فيما يسمى "جيش العشائر"

بهدف إعادة استثمار المجاميع الإرهابية واستخدامها لتنفيذ مخططات واشنطن بالمنطقة قامت القوات الأمريكية بنقل العشرات من إرهابيي جماعة داعش من السجون التي تسيطر عليها ميليشيا "قسد" في محافظة الحسكة إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا.

وأفادت وكالة مهر نقلاً عن وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصادر أهلية أن "طائرتين مروحيتين مخصصتين لنقل الأفراد لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقهما مروحية نوع أباتشي نقلت 60 إرهابياً من تنظيم داعش إلى حقل العمر النفطي من سجون مدينة الحسكة بالتنسيق مع ميليشيا قسد".

وأشارت المصادر إلى أن نقل هؤلاء الإرهابيين جاء بعد إخضاعهم لدورات تدريبية من القوات الأمريكية لدمجهم فيما يسمى "جيش العشائر" الذي تشرف عليه الاخيرة بقيادة الارهابي "أحمد الخبيل" الملقب بـ"أبو خولة".

ونقلت القوات الأمريكية الخميس الماضي عبر الطيران المروحي 50 إرهابياً من جماعة داعش من قاعدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي تمهيداً لإعادة استخدامهم في تنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي السورية.

/انتهى/

رمز الخبر 1913543
https://ar.mehrnews.com/news/1913543/

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