قائد الثورة يزور معرضا للشركات المعرفية والتقنيات المتفوقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ان سماحته تفقد خلال هذه الزيارة 30 جناحا للشركات المعرفية المشاركة في المعرض، حيث اطلع عبر الحديث مع الاخصائيين والباحثين هناك على احدث الانجازات العلمية والتقنية ومشاريع القوى الشبابية والعلماء الايرانيين التي دخلت حيّز التسويق.

وبحسب هذا التقرير، يضم معرض الشركات المعرفية والتقنيات (الوطنية) المتفوقة، نماذج عن احدث المنتجات الطبية والصناعية والعلمية المتطورة تقنيا والتي اُنتجت لدى الشركات الايرانية المشاركة.

وفي تصريح له خلال الزيارة التفقدية لقائد الثورة الاسلامية، قدم مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية "سورنا ستاري" تقريرا حول الرؤى والبرامج التي تتبناها هذه المعاونية للعبور من مرحلة الاقتصاد القائم على مبيعات النفط نحو الاقتصاد المعرفي.

ونوه ستاري بدعم ومساندة قائد الثورة الاسلامية للمشاريع التقنية والعلمية في البلاد؛ مبينا ان صندوق التنمية الوطنية قدم بناء على تصريح صادر عن سماحته دعما مميزا في هذا الخصوص لتبلغ المشاريع الوطنية العلمية والمعرفية اليوم وفي سياق تدعيم اقتصاد البلاد ومواجهة الحظر، مستوى جيدا من الجودة وسرعة الانجاز.

الى ذلك، اكد قائد الثورة الاسلامية ضرورة التحرر من الاقتصاد القائم على النفط وتداعياته، قائلا : ان احد انتقادات الشباب في هذا المعرض، هو ان هناك ممّن يستورد نماذج مماثلة للمنتجات والاجهزة المصنعة لديهم، من الخارج؛ الامر الذي يدل على التاثر بثقافة الاقتصاد النفطي وبما يستدعي اصلاح هذه الرؤية الخاطئة.

وتابع سماحته مخاطبا مساعد رئيس الجمهورية : يتعين عليكم ان لاتسمحوا لهكذا عراقيل ان تعيق مسار الشباب الناشطين، وابذلوا ما بوسعكم في هذا الخصوص، وانني ساقدم كل ما بوسعي من الدعم ايضا.

وفي ختام هذه الزيارة، ثمّن قائد الثورة جهود الباحثين والتقنيين والعاملين على اقامة المعرض./انتهى/