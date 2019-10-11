طائرة ايران تفوز على الارجنتين في كاس العالم

وكانت نتيجة اشواط المباراة التي اقيمت فجر اليوم الجمعة (بتوقيت طهران) ، (27-25، 23-25، 19-25، 25-17 و15-10).

وهذا هو الفوز الرابع لايران في البطولة حيث فازت على كل من كندا واستراليا وتونس فيما خسرت امام روسيا ومصر والبرازيل واميركا.

في حين كانت هذه الخسارة الخامسة التي تمنى بها الارجنتين حيث خسرت امام ايطاليا وبولندا واليابان والبرازيل، وفازت على اميركا وتونس وكندا./انتهى/