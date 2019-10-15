روحاني: الإدارة الأمیرکیة ارتکبت جریمة ضد البشریة بحق الإيرانيين

و أشار رئیس الجمهوریة فی مؤتمر وزراء الصحة لبلدان شرق بحر الأبیض المتوسط إلی اهتمام الحکومة الإيرانية للصحة و البیئة قائلا:"تزاید الأمل بالحیاة لدی الشعب الإیرانی طوال الأعوام الـ40 الماضیة".

و أوضح حسن روحانی الیوم الثلاثاء في منتدی وزراء الصحة للدول الشرقیة المطلة علی بحر الأبیض المتوسط اننا نفتخر بتضحیات الأطباء الإیرانیین و هذه التضحیات تؤدی إلی هدوء و اطمئنان الناس قائلا:"الهدوء الشعبي و خفض آلام المواطنین اثر تنفیذ مشروع التطور الصحي فخر لجمیع کوادر الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة الصحیة".

و تابع روحاني ان إحیاء بحیرة أورومیة سبب إنقاذ 14 ملیون من الشعب الإیرانی من إعصار الملح.

و بالنسبة لسياسات الإدارة الامركية تجاه إيران قال الرئيس روحاني ،لاریب ان الادارة الأمیرکیة ارتکبت جریمة ضد البشریة و الإرهاب الاقتصادی بالحظر المفروض علی الشعب الإیرانی.

بدأت اليوم الثلاثاء أعمال مؤتمر وزراء الصحة لبلدان شرق المتوسط في طهران بمشاركة 21 بلداً.

وجرت مراسم افتتاح المؤتمر برعاية الرئيس الايراني حسن روحاني الذي ألقى كلمة شرح فيها الانجازات التي حققتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات الصحية.

ويشار الى أن المؤتمر يستمر على مدى ثلاثة أيام ويبحث الارتقاء بالواقع الصحي والسلامة في البلدان المشاركة./انتهى/