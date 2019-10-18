كربلاء تستضيف الملايين من الزوار قبيل يوم الأربعين الحسيني

وتبلغ كثافة الحضور من الزوار بحيث تصعب الحركة نحو المرقدين الشريفين للامام الحسين (ع) واخيه العباس (ع) بسبب الزحام الشديد الممتد على بعد عدة كيلومترات في محيط المرقدين.

ويشارك في مسيرة الاربعين الملايين من الزوار الآتين من مختلف انحاء العراق ومن خارجه سيما من الجمهورية الاسلامية الايرانية التي فاق عدد زوارها 3 ملايين زائر لغاية الان بالاضافة الى باكستان وافغانستان وجمهورية اذربيجان والكثير من دول العالم الاخرى في اسيا واوروبا واميركا اللاتينية.

وقبل ايام اعلن مسؤول في قوى الامن الداخلي بان زوارا من 90 دولة دخلوا ايران خلال الفترة الاخيرة للتوجه الى العراق للمشاركة في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) وزيارة العتبات المقدسة فيه.

ويسير الكثير من الزوار مشاة من مختلف مناطق العراق الى كربلاء مشاة خاصة الطريق من النجف الاشرف حيث مرقد امير المؤمنين الامام علي (ع) اذ يتشرف الزوار بزيارته للانطلاق من ثم راجلين نحو كربلاء.

وعلى طول المسارات المؤدية الى كربلاء تقام المواكب التي تستضيف الزوار وتقدم الخدمات لهم كالطعام وكذلك المبيت باعلى قدر من الاخلاص والتفاني والاهتمام انطلاقا من حب سيد الشهداء ابي عبدالله الحسين (ع) واهل بيته الكرام (ع).

وقد استشهد الامام الحسين (ع) و 72 من اهل بيته وصحبه الكرام على يد جيش يزيد بن معاوية في واقعة الطف بكربلاء يوم العاشر من محرم عام 61 للهجرة./انتهى/