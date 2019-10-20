سمير جعجع يعلن استقالة وزراء حزبه من الحكومة اللبنانية

ومن شأن هذه الخطوة أن تضع المزيد من الضغوط على الحكومة التي يرأسها سعد الحريري زعيم تيار المستقبل وتواجه أزمة كبيرة في ظل المظاهرات المستمرة منذ أيام في مختلف أنحاء البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية والأحوال المعيشية المتراجعة.

وقال جعجع إن حزبه توصل إلى أن الحكومة الحالية غير قادرة على التعامل بشكل إيجابي مع الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد وبالتالي توجب عليه أن يسحب وزراءه الأربعة من الحكومة.

وأضاف في مؤتمر صحفي "لم نلمس أي جدية من المسؤولين اللبنانيين في معالجة الأزمات، ولاثقة لدينا بقدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات".

ويأتي ذلك بعد ساعات من تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين على شوارع لبنان في ثالث يوم من الاحتجاجات المطالبةبإصلاحات واسعة تضمن مواجهة الفساد.