إخماد حريق في مصفاة نفط بجنوب ايران

بدوره أكد محافظ آبادان "موسوي" لدى تفقده مكان الحادث اليوم الاحد، بأن تم اخماد الحريق بسرعة دون خسائر بشرية او مادية، موضحا أن الحريق شب بسبب تجمع مواد نفطية تحت انابيب الامداد.

وأضاف أن الحريق وقع في خارج المخازن والوحدات الانتاجية.