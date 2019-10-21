  1. الرياضة
٢١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥١

نادي برسبوليس يهزم "بيكان" بالدوري الإيراني الممتاز

نادي برسبوليس يهزم "بيكان" بالدوري الإيراني الممتاز

أحرز نادي برسبوليس فوزا على بيكان بنتيجة 2-1 رغم النقص العددي بعشرة لاعبين في اطار الاسبوع السابع من الدوري الايراني الممتاز.

فعلى استاد "ازادي" الریاضي بطهران وفي ظل حرمانه من حضور متفرجيه استضاف برسبوليس الاحد فريق بيكان وتمكن من الفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد رغم النقص العددي في صفوفه.

تقدم برسبوليس بهدف جاء بتوقيع مهدي ترابي في الدقيقة 19 الا ان بيكان عادل النتيجة في الدقيقة 36 بواسطة سعيد واسعي من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء الا ان الكلمة الاخيرة كانت لبرسبوليس الذي تقدم بهدف الفوز الذي سجله احمد نوراللهي في الدقيقة 81 من المباراة.

وطرد حكم المباراة لاعب برسبوليس مهدي عبدي في الدقيقة 83 من المباراة.

وبهذا الفوز رفع برسبوليس رصيده الى 12 نقطة وتقدم الى المركز السادس في تسلسل الدوري بشكل مؤقت فيما بقي بيكان في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط .

يذكر ان سباهان يتصدر الدوري برصيد 14 نقطة يليه تراكتور سازي بنفس الرصيد ومن ثم شهر خودرو مشهد وله 13 نقطة من 6 مباريات لكل منها./انتهى/

رمز الخبر 1898662

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