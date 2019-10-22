اللواء باقري: التجمع العالمي الكبير في زيارة الأربعين جسد قوة ووحدة المسلمين واخوّتهم

عقب أقامة التجمع العالمي الملحمي لزيارة الأربعين الحسيني في أجواء سادها الأمن والسلام، وجه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري رسالة إلى رئيس اركان الجيش العراقي الفريق الركن عثمان الغانمي، ثمن من خلالها الجهود التي بذلتها القوات المسلحة العراقية والشعب والحكومة واهتمام المرجعية الدينية في العراق في الاستضافة والخدمة المناسبة التي قدمت الى زوار الأربعين الحسيني.

وأشار باقري في رسالته إلى الغانمي إلى أن ملحمة مسيرة أربعين سيد الشهداء وأب الأحرار الإمام الحسين عليه السلام قد جرت في ظروف أمنية مستقرة قل نظيرها وبمشاركة ملايين الزائرين من مختلف الدول، خلافا للإرادة الشيطانية للقوى السلطوية المعادية للإسلام وخاصة الإدارة الأمريكية الارهابية وحلفائها الاقليميين والدوليين والذين يحاولون هذه الأيام إثارة التفرقة والتوتر في الدول الإسلامية بالمنطقة ، لكن مسيرة الأربعين جسدت مرة أخرى وحدة الأمة الإسلامية وقوتها وبصيرتها في مواجهة اعداء الرسول الاعظم وأهل بيته الطاهرين ./انتهى/