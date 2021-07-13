اللواء باقري يعزي وزير الدفاع العراقي بضحايا الحريق في ذي قار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، وجّه رسالة تعزية إلى وزير الدفاع العراقي "جمعه عناد سعدون خطاب الجبوري" وقائد قوات الجيش العراقي اللواء عبد الأمير رشيد يارالله لوفاة عدد من المواطنين العراقين في حادثة حريق المستشفى الإمام الحسين في ذي قار.

وجاء في رسالة باقري: "تسببت مأساة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في ذي قار ووفاة واصابة العشرات من الشعب العراقي الشقيق والصديق بحزن وأسى شديدين".

وأضاف: "في الوقت الذي أُعبر فيه عن تعاطفي مع شعب وحكومة العراق، أتقدم بأحر التعازي لمعاليكم ولأهاليكم والناجين من هذا الحادث الأليم، وأسأل الله العلي القدير الشفاء الفوري للجرحى"./انتهى/