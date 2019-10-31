  1. السياسة
٣١ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٦:١٦

اللواء سلامي : أي اعتداء من قبل العدو سيواجه برد ساحق

اللواء سلامي : أي اعتداء من قبل العدو سيواجه برد ساحق

أشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في تصريح له اليوم الخميس الى ان الشعب الايراني اجتاز الكثير من الصعاب وبفضل مقاومته وجهاده انتصر على كبار الاعداء، مبينا ان ايران رغم ظروف الحظر الصعبة المفروضة عليها تمضي قدماً نحو التطور والتنمية.

وافادت وكالة مهر للانباء ان اللواء سلامي حذر من أي حماقة بحق البلاد واكد على ان  أي إعتداء على حرمة البلاد سيرد عليه بشكل ساحق.

واشار القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الى انه في ظل هذه الظروف تم بناء محطات توليد الطاقة  ومصافي النفط والسدود في ايران  مؤكدا  على استمرارية  هذه الحركة التنموية في البلاد.

ولفت اللواء سلامي الى انه ليست فقط امريكا واسرائيل والسعودية وبريطانيا هم اعداء الشعب الايراني بل الفقر والحرمان  ايضا هم اعداء البلاد مشيرا  الى أوامر سماحة قائد الثورة الاسلامية الى الحرس الثوري بمكافحة الفقر والحرمان مشددا على ان الحرس الثوري سيواصل مكافحته لهذه الظاهرة في البلاد. /انتهى/

رمز الخبر 1898891

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