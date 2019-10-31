اللواء سلامي : أي اعتداء من قبل العدو سيواجه برد ساحق

وافادت وكالة مهر للانباء ان اللواء سلامي حذر من أي حماقة بحق البلاد واكد على ان أي إعتداء على حرمة البلاد سيرد عليه بشكل ساحق.

واشار القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الى انه في ظل هذه الظروف تم بناء محطات توليد الطاقة ومصافي النفط والسدود في ايران مؤكدا على استمرارية هذه الحركة التنموية في البلاد.

ولفت اللواء سلامي الى انه ليست فقط امريكا واسرائيل والسعودية وبريطانيا هم اعداء الشعب الايراني بل الفقر والحرمان ايضا هم اعداء البلاد مشيرا الى أوامر سماحة قائد الثورة الاسلامية الى الحرس الثوري بمكافحة الفقر والحرمان مشددا على ان الحرس الثوري سيواصل مكافحته لهذه الظاهرة في البلاد. /انتهى/