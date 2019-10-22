https://ar.mehrnews.com/news/1898707/ ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٧:٠٩ رمز الخبر 1898707 الدولية الأمريكيتان الدولية الأمريكيتان ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٧:٠٩ شريط مصور إعصار يضرب مدينة دالاس الامريكية ضرب إعصار قوي أمريكا وكانت مدينة "دالاس" إحدى المدن التي اجتاحها الإعصار، مخلفاً دمار طال المنازل والبنى التحتية. تحميل 24 MB رمز الخبر 1898707 سمات اعصار أمريكا الاعصار مطالب مرتبط اعصار " ويلما " يضرب فلوريدا الاميركيه إعصار بيتا يضرب شواطئ نيكاراغوا اعصار يضرب جنوب الهند ويقتل العشرات مقتل 25 شخصا في اعصار يضرب الفلبين
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