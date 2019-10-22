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٢٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٧:٠٩

شريط مصور

إعصار يضرب مدينة دالاس الامريكية

إعصار يضرب مدينة دالاس الامريكية

ضرب إعصار قوي أمريكا وكانت مدينة "دالاس" إحدى المدن التي اجتاحها الإعصار، مخلفاً دمار طال المنازل والبنى التحتية.

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رمز الخبر 1898707

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