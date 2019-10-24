لاريجاني يدعو الى اعفاء المزارعين ونساجي السجاد من ضريبة القيمة المضافة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان رئيس مصلحة الضرائب الايراني اميد علي بارسا التقى برئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني اليوم الخميس.

واكد لاريجاني خلال اللقاء على ضرورة استبدال الايرادات الضريبية بالايرادات النفطية بشكل تدريجي حيث يتم اعداد ميزانية الحكومة على اساس الايرادات الضريبية.

وفي اشارة الى اهمية ميكنة العمليات الضريبية لفت لاريجاني الى ان الدول المتطورة اليوم تستخدم الاجهزة الذكية سعياً لالغاء دور العوامل البشرية.

ووفقاً لوكالة مهر، اكد لاريجاني على اهمية الاعفاءات ضريبة القيمة المضافة لبعض القطاشعات وشرائح المجتمع منها الزارعين ونساجي السجاد.

وشدد على ضرورة اتخاذ اجراءات جادة لمواجهة ظاهرة التهرب الضريبي لافتا الى أهمية الانشطة الثقافية والتوعية بالتعاون مع وسائل الاعلام والتلفزيون الى جانب ميكنة العمليات الضريبية لتشجيع المواطنين على دفع الضرائب./انتهى/