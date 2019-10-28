قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة السيد جعفر مرتضى العاملي

وقال قائد الثورة في بيان التعزية: ان هذا العالم الجليل قدم خدمة كبيرة للعالم الاسلامي وسد حاجة ثقافية مهمة، من خلال تأليفاته الرصينة والعديدة والعلمية حول تاريخ صدر الاسلام، بأسلوبه البليغ وقلمه القوي.

واعرب سماحة القائد عن مواساته لعائلة الفقيد وذويه وعلماء لبنان، سائلا الباري تعالى ان يتغمده برحمته الواسعة ويحشره مع اجداده أهل البيت عليهم السلام.