قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة السيد جعفر مرتضى العاملي

وقال قائد الثورة في بيان التعزية: ان هذا العالم الجليل قدم خدمة كبيرة للعالم الاسلامي وسد حاجة ثقافية مهمة، من خلال تأليفاته الرصينة والعديدة والعلمية حول تاريخ صدر الاسلام، بأسلوبه البليغ وقلمه القوي.
واعرب سماحة القائد عن مواساته لعائلة الفقيد وذويه وعلماء لبنان، سائلا الباري تعالى ان يتغمده برحمته الواسعة ويحشره مع اجداده أهل البيت عليهم السلام.
اصدر قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي ، بيانا اعرب فيه عن تعازيه بوفاة حجة الاسلام سيد جعفر مرتضى العاملي في لبنان.
وقال قائد الثورة في بيان التعزية: ان هذا العالم الجليل قدم خدمة كبيرة للعالم الاسلامي وسد حاجة ثقافية مهمة، من خلال تأليفاته الرصينة والعديدة والعلمية حول تاريخ صدر الاسلام، بأسلوبه البليغ وقلمه القوي.
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