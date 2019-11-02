  1. السياسة
٢ نوفمبر ٢٠١٩ - ٢٢:٣٣

"تويتر" تعلّق حسابات قناة "المنار" اللبنانية

"تويتر" تعلّق حسابات قناة "المنار" اللبنانية

علّقت إدارة "تويتر" حسابات قناة "المنار" اللبنانية بتهمة "انتهاك قوانين المنصّة"، وفق زعمها، كما يظهر على الصفحة.

 عّلقت ادارة شركة تويتر الصفحات الخاصة بقناة "المنار"، من دون سابق إنذار، وفق ما أعلنت القناة اللبنانية، اليوم السبت، معتبرةً أنّ القرار "خاضع لضغوط سياسية".

وتشمل الحسابات التي حظرتها إدارة "تويتر" حساب "قناة المنار" (@AlmanarNews) الذي أُسس في يوليو/تموز عام 2010، و"المنار إلإنكليزية" (@AlmanarEnglish)، و"المنار الفرنسية" (@AlmanarFrench).

ولا يزال حساب "المنار عاجل" (@AlmanarBreaking) نشطاً على "تويتر".

وقالت القناة، على موقعها الإلكتروني، إنّ "الحظر والإيقاف شمل حسابات الأخبار والبرامج في ما بدا رضوخاً لضغوط سياسية".

هذا وخرج الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، امس الجمعة في ثالث ظهور إعلامي له منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في لبنان، ليؤكد مجدّداً "قوّة المقاومة"، ملوّحاً هذه المرّة بأنها "لم تستخدم بعد أي ورقة من أوراق قوّتها"./انتهى/

رمز الخبر 1898949

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