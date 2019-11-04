حرق عَلَم أميركا على أرض وكر التجسس الأميركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه انطلقت صباح اليوم الاثنين مسيرات اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في العاصمة طهران وسائر مدن البلاد.

هذا وبمجرد انطلاق المسيرات صدحت اصوات المشاركين فيها بشعارت "الموت لاميركا " و"الموت لاسرائيل" معربين بذلك عن خضبهم واستنكارهم لسلوكيات الاستكبار العالمي.

ويقوم 150 صحفيا ومصورا من وسائل الاعلام الاجنبية و 2500 صحفي ومصور من وسائل الاعلام المحلية بتغطية مراسم اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي الذي يصادف اليوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن المقرر ان يلقي القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي كلمة في المراسم التي تجري في طهران./انتهى/