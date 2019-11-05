إيران تصدر توضيحا بشأن وضع سفارتها في بغداد

وافادت وكالة مهر للانباء أن التلفزيون الرسمي الإيراني نفى أن “تكون السفارة الإيرانية ببغداد قد تعرضت لهجوم من قبل محتجين عراقيين غاضبين.

ونقلت قناة خبر عن مسؤولين في السفارة الإيرانية قولهم إن "قوات خاصة من مكافحة الإرهاب تابعة للجيش العراقي، وكذلك قوات مكافحة الشغب تتواجد أمام السفارة الإيرانية ببغداد".

وأضاف المسؤولون ان "التقارير الإعلامية التي تفيد بأن السفارة الإيرانية في بغداد قد تعرضت للهجوم لا صحة لها، وهناك أمن كامل حول سفارتنا".

يذكر أن بعض وسائل الاعلام تناقلت انباء عن متظاهرين غاضبين حاصروا اول أمس الاحد، القنصلية الإيرانية في كربلاء، وحرقوا الإطارات قربها، كما تم وضع العلم العراقي على جدارها، الا أن القوات الأمنية قامت بتفريقهم بعد ذلك. /انتهى/